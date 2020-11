© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In settimana sul Recovery plan sono state dette tante inesattezze. In questa intervista al 'Corriere della Sera' provo a fare chiarezza: a fine mese daremo al Parlamento un aggiornamento del Piano, per poi presentarlo a Bruxelles all'inizio del 2021". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola. (Rin)