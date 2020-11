Inps: Lega, vergognosa gestione sospensioni contributi in zone rosse, Tridico se ne vada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega, Claudio Durigon e Massimo Garavaglia, affermano: "Ci risiamo. L'Inps ha scritto un altro capitolo della gestione vergognosa sui contributi pensionistici - continuano i due parlamentari in una nota -, in particolare quelli versati lo scorso 16 novembre, quando, nonostante si sapesse già nei giorni precedenti, che le regioni Toscana e Campania sarebbero diventate rosse, l'Istituto abbia comunque richiesto i versamenti. Il ministero della Salute, il 13 novembre, aveva disposto l'inserimento delle due Regioni tra le rosse, con decorrenza il 15 novembre, e contemporaneamente l'Inps stessa aveva emesso apposita circolare di sospensione contributi per poi tornare sui propri passi e considerare lo status di 'arancioni' delle Regioni al 13 novembre e non di 'rosse' come sarebbe scattato da lì a un paio di giorni". Durigon e Garavaglia parlano di "un errore grossolano frutto di un'evidente superficialità, che poi è stato corretto dalla stessa Inps con ulteriore e successiva comunicazione di ieri, 20 novembre, quando l'Istituto ha fatto dietrofront. Purtroppo ormai il pasticcio era stato fatto a danno delle imprese. Migliaia di aziende, toscane e campane, avevano già versato i contributi, con un pesante sacrificio in termini di liquidità. Non è tollerabile - concludono i due deputati della Lega - che l'Inps faccia questi errori sulla pelle di lavoratori e imprese: il presidente Tridico si vergogni, chieda scusa per l'ennesima figuraccia e se ne vada".(Com)