Governo: Gelmini (FI), da Berlusconi parole inequivocabili, sostegno a non tutelati, non ad esecutivo

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "le parole del presidente Berlusconi sono lungimiranti e inequivocabili: nessun sostegno al governo da parte di Forza Italia, che resta ancorata al centrodestra che ha fondato. La nostra disponibilità - continua la parlamentare in una nota - è finalizzata a massimizzare i risarcimenti per chi ha pagato un prezzo altissimo alla crisi da Covid-19 e non ha tutele. Possiamo proporre tutto ciò senza remore perché, anche grazie ai voti di tutto il centrodestra, abbiamo già stanziato con i precedenti scostamenti tutte le risorse necessarie per attivare gli ammortizzatori sociali estendendoli, con la cassa in deroga, ad ogni tipologia di lavoro dipendente". Secondo l'esponente di FI, "ora però è il momento di tutelare imprese, commercianti, artigiani, professionisti e autonomi: non sono figli di un Dio minore e, per quanto ci riguarda - conclude Gelmini -, il Paese non può permettersi di far chiudere chi il lavora lo crea". (Com)