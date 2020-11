Legge Bilancio: Giacomoni (FI), nostra priorità è tutela autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, ricorda che "in una lettera al 'Corriere della Sera', il presidente Silvio Berlusconi chiarisce ancora una volta la 'collaborazione istituzionale' di Forza Italia in questo momento: nessun sostegno politico ad un governo che non ha nulla a che fare con i nostri valori, ma la volontà di fare il bene del Paese. La nostra priorità - continua il parlamentare sui social - è con la legge di Bilancio di intervenire per tutelare anche i lavoratori autonomi, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, i liberi professionisti e le partite Iva, con un indennizzo pari ad una quota importante del reddito dichiarato l'anno precedente per i mesi di inattività forzata". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Questo, insieme allo stop alle tasse almeno fino al 31 marzo 2020, salverà queste categorie in difficoltà e le traghetterà verso la ripresa. Poi quanto torneremo al governo con il centrodestra unito vareremo la Flat tax, cosi da consentire a tutti di tornare a lavorare e a produrre per recuperare quanto perso in questi mesi. Questa è la missione di Forza Italia. Nessun inciucio, quindi, ma solo la volontà di condividere proposte valide per il Paese". (segue) (Rin)