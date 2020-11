Legge Bilancio: Giacomoni (FI), nostra priorità è tutela autonomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomoni aggiunge: "Da sempre facciamo il bene dell'Italia, sia quando siamo al governo, sia quando siamo all'opposizione ed è anche per questo che ci chiamiamo Forza Italia. Il tema delle imprese è sempre al centro delle nostre proposte: nel decreto legge Rilancio un mio emendamento garantisce la completa defiscalizzazione e decontribuzione di ciascun contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato qualora il datore di lavoro non ricorra alla Cig (Cassa integrazione). Si tratta di una soluzione che avvantaggia tutti: lo Stato spende meno soldi pubblici perché paga solo i contributi, le aziende dimezzano il costo del lavoro e i lavoratori mantengono la loro occupazione. Finita, spero presto, l'emergenza sanitaria ed economia attuale - conclude il deputato di Forza Italia -, gli elettori avranno tempo per valutare il comportamento di ogni attore politico e giudicare". (Rin)