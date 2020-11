Governo: Cattaneo (FI), non entriamo in esecutivo ma dialoghiamo per misure a favore di chi sta in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, ha osservato che la posizione di FI "è chiara e sono inutili le polemiche nate in questi giorni: eravamo convinti e siamo convinti - ha proseguito il parlamentare in una nota - che questo sia un momento di emergenza tale, sia dal punto di vista sanitario che economico, da rendere doverose risposte a chi oggi sta soffrendo ed è stato lasciato indietro dallo Stato. Tali risposte, in un momento così critico devono essere immediate e condivise, come sottolineato anche oggi dal presidente Berlusconi che indica le priorità da seguire e le misure da mettere in campo a favore di commercianti, partite Iva, professionisti". L'esponente di FI ha aggiunto, intervenendo a Skytg24 Agenda: "Forza Italia, quindi, rinnova la propria disponibilità non ad entrare al governo, ma a dialogare con chi sta prendendo le decisioni per garantire la liquidità sui conti correnti di chi sta in ginocchio, il pagamento immediato dei debiti della Pubblica amministrazione, un semestre bianco dal punto di vista fiscale. Vogliamo dire la nostra sui contenuti, sulle scelte di politica economica. Tutto il resto - ha concluso Cattaneo - non ci interessa".(Rin)