Roma: spacca gli specchietti delle auto in sosta senza motivo, denunciato

- Il giovane stava Senza alcun motivo un ragazzo di 23 anni, pakistano, nella tarda serata di ieri ha spaccato gli specchietti retrovisori di alcune auto in sosta lungo via Mecenate. Il giovane però è stato scoperto, inizialmente dal custode di uno stabile della zona, poi da un carabiniere, in quel momento libero dal servizio. Il militare, prima ha aiutato il custode che stava tentando di fermare il 23enne, poi ha contattato la centrale e in suo supporto è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri di piazza Dante. Il ragazzo è stato portato in caserma e denunciato. (Rer)