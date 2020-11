Moda: Renzi, buon viaggio Beppe Modenese, ti abbiamo voluto bene in tanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commenta la morte a quasi 91 anni, a Milano, di Beppe Modenese, presidente onorario della Camera della moda, e sottolinea che "quanto la moda sia fondamentale per l’economia e la cultura del nostro Paese lo dimostrano decine di migliaia di lavoratori tutti i giorni. Ma l’importanza della moda per la politica - continua l'ex premier su Facebook - a me l’ha insegnata quindici anni fa un gentiluomo, il primo ministro del fashion, il mio amico Beppe Modenese. Buon viaggio Beppe, ti abbiamo voluto bene in tanti". (Rin)