Lombardia: Fermi, grazie ai volontari della Protezione Civile per aver regalato un'immagine straordinaria della nostra Regione

- “Il Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di destinare l'avanzo di bilancio alle Protezioni Civili per l'impegno profuso in questi mesi difficili. Grazie a tutti i volontari che hanno regalato un'immagine straordinaria della nostra Regione e per aver mostrato ancora una volta il grande cuore Lombardo” lo ha scritto sulla propria pagina Facebook Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia. L’Aula martedì scorso ha deciso che i fondi liberi di amministrazione 2019 sono stati indirizzati per iniziative di solidarietà in favore delle popolazioni dei territori lombardi più colpiti dalla pandemia Covid. Si tratta nello specifico di 186 mila euro destinati ai dodici comitati provinciali della Protezione Civile regionale.(Rem)