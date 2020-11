Calabria: Mulè (FI), centrodestra diserterà commissione Antimafia fino a dimissioni Morra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ha osservato che "l'indecenza e la vergogna delle affermazioni del senatore Morra si aggravano ogni volta che questa persona indegna di guidare l'Antimafia e di stare in Parlamento apre bocca. Le sue parole - ha aggiunto il parlamentare a Tgcom24 - sono sempre cariche di violenza e colpiscono la società civile, non da ultimo l'attacco sferrato ieri ai sindaci. Con l'amica e collega Jole Santelli che nutriva una profonda disistima politica di Morra, insieme al collega Roberto Occhiuto, avevamo fronteggiato il senatore per combattere proprio quel pervicace modo di offendere e 'giustiziare' l'altro. Aspettiamo solo le dimissioni di Morra: fin quando queste non arriveranno - ha concluso l'esponente di FI - il centrodestra diserterà le sedute della commissione Antimafia. Non può esserci alcun dialogo con una persona che sta fuori dal confine della civiltà e dal confine del confronto civile".(Rin)