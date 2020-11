Scuola: Azzolina, su "La Repubblica" mi vengono attribuite parole mai pronunciate su riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, osserva: "Stamani su 'La Repubblica' mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuole: 'La data del 4 dicembre è troppo vicina per programmare ogni cosa'. Mai detto. Falso anche - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - un passaggio secondo il quale mi sarei opposta 'per tutta l’estate ad un piano condiviso sui trasporti'. Falso, infine, che 'al ministero dell’Istruzione si dà ormai per scontato che anche a dicembre tutti gli studenti resteranno a casa'". Azzolina aggiunge: "L’unica cosa per me scontata è che siano tutti d’accordo, e che tutti collaborino, per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza. Io sto lavorando per questo". (Rin)