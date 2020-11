Medio Oriente: raid Israele su Gaza dopo lancio razzi dall'enclave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velivoli da combattimento ed elicotteri israeliani hanno effettuato attacchi aerei contro le installazioni militari del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza all'alba di oggi, dopo il lancio di una serie di razzi dall'enclave. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf). I raid hanno colpito "due siti di produzione di razzi, infrastrutture sotterranee e una struttura di addestramento della forza navale del gruppo terroristico di Hamas", hanno detto le Idf. I militari israeliani hanno avviato un'indagine dopo che uno dei suoi carri armati ha aperto il fuoco contro un posto di osservazione di Hamas sabato notte senza permesso, apparentemente in risposta a un attacco missilistico proveniente dalla Striscia di Gaza. Subito dopo le 21:30, dalla Striscia di Gaza è stato lanciato un razzo contro il sud di Israele, colpendo un magazzino vuoto e provocando danni alla struttura, ma senza provocare feriti. Poco dopo l'attacco, i media palestinesi hanno riferito che un carro armato delle Idf ha aperto il fuoco contro una posizione di Hamas al confine settentrionale della Striscia di Gaza. I residenti del sud di Israele hanno anche riferito di aver sentito il suono del fuoco dei carri armati vicino al confine. I militari inizialmente hanno negato le notizie, dicendo che non erano a conoscenza di un simile attacco. Questa mattina, tuttavia, le Idf hanno confermato che un carro armato ha bombardato una postazione di Hamas al confine senza aver ricevuto il permesso di farlo. I militari hanno lanciato un'indagine sulla questione, ha detto un portavoce militare. Inoltre, i militari hanno avviato indagini sul motivo per cui il sistema di difesa missilistica Iron Dome non ha intercettato il razzo che si stava dirigendo verso un'area popolata. (Res)