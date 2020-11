Governo: Berlusconi, nessun sostegno politico da Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha deciso di rispondere positivamente all'appello del capo dello Stato alla collaborazione istituzionale. E' quanto sottolinea il presidente di FI, Silvio Berlusconi, in una lettera inviata al "Corriere della Sera". L'ex premier prosegue: "È una scelta per noi naturale, addirittura scontata, come è scontato che non si tratta di sostegno politico ad un governo che non approviamo e ad una maggioranza i cui valori e i cui programmi sono incompatibili con i nostri. Ma proprio dai nostri valori, che sono quelli liberali, cristiani, europeisti, garantisti, nasce per noi il dovere della responsabilità verso gli italiani e quindi della disponibilità a dare una mano, dall'opposizione, per far uscire l'Italia dall'emergenza nella quale ci troviamo". Berlusconi definisce, poi, "persino superfluo aggiungere che questo non mette in discussione la nostra appartenenza al centrodestra, che non soltanto è la nostra casa, una casa che noi abbiamo fondato e fatto crescere anche a costo di grandi sacrifici, ma che senza di noi non potrebbe mai vincere e tantomeno governare. Non è pensabile, in un grande Paese europeo - conclude l'ex capo dell'esecutivo -, un centrodestra di governo che non abbia una forte caratterizzazione liberale".(Rin)