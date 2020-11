Tavolate da sei persone e no a veglioni, baci e abbracci. Come cambia il Natale con il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non sono possibili. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso. Con queste parole il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha preannunciato festività più contenute a causa della pandemia.La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha aggiunto che "questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il rischio". "Immagino - ha continuato l'esponente dell'esecutivo ospite a 'Otto e mezzo sabato', su La7 - che si possa dire cinque, sei persone al massimo tra gli affetti più cari, ma è ovvio che non sarà possibile controllarlo, quindi a tutti verrà chiesto di limitare il più possibile le persone che si riuniscono. Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra Regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino - ha concluso Zampa - e che quindi siano possibili deroghe".Anche dal titolare del dicastero della Salute, Roberto Speranza, un invito a non considerare i dati in miglioramento come un liberi tutti. "I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. L'Rt sta calando", ha proseguito, "ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l'1. Solo allora vedremo risultati più significativi. Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come ad un liberi tutti". (Rin)