Aerospazio: lanciato con successo satellite Copernicus Sentinel-6 per il monitoraggio del livello dei mari

- Il satellite europeo costruito da Airbus, Copernicus Sentinel-6, che monitorerà l'innalzamento del livello dei mari, è decollato ieri alle 18:17 italiane dal complesso di lancio presso la base aerea di Vandenberg in California, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da Airbus con un comunicato, circa un'ora e mezza dopo il lancio, i primi segnali del veicolo spaziale sono stati ricevuti da una stazione di terra in Alaska. Il Copernicus Sentinel-6 effettuerà misurazioni ad alta precisione della topografia della superficie oceanica e la sua distanza dalla superficie dell'oceano con una precisione di pochi centimetri e utilizzerà questi dati per mapparlo, ripetendo il ciclo ogni 10 giorni, con la durata di missione fino a sette anni. “I risultati della missione consentiranno ai governi e alle istituzioni di stabilire una protezione efficace per le regioni costiere. I dati saranno preziosi non solo per le organizzazioni di soccorso in caso di catastrofe, ma anche per le autorità coinvolte nella pianificazione urbana, nella messa in sicurezza di edifici o nella messa in servizio di dighe. I dati aiuteranno anche gli scienziati a migliorare ulteriormente le previsioni del tempo e le previsioni degli uragani ”, ha affermato Philippe Pham, direttore del settore osservazione della Terra, navigazione e scienza di Airbus. (Res)