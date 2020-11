Infrastrutture: Campidoglio, rinnovata illuminazione pubblica su ponte Nomentano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di lavoro prezioso per il quartiere - continua Raggi -, che si aggiunge a quello che stiamo portando avanti nelle periferie con la nuova illuminazione pubblica in alcune zone che nel 2020 ancora ne erano sprovviste". Per l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, "investire in sicurezza significa anche riqualificare impianti di illuminazione obsoleti o prevederne di nuovi in quartieri che ne sono sprovvisti. Con Areti stiamo portando avanti un piano massiccio per raggiungere tutto il territorio e per valorizzare i nostri monumenti, che rappresentano la storia di questa città. Questo intervento darà nuova luce a un punto della città che ne aveva bisogno". (Com)