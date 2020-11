Egitto: ministero Esteri, notizie errate su detenzione membri Ong diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri egiziano ha denunciato una "errata" copertura mediatica sulla detenzione di alcuni membri dell'organizzazione non governativa per i diritti umani Eipr (Egyptian Initiative for Personal Rights). Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. "In relazione alle reazioni e alle conclusioni errate che circolano sui media e sulle piattaforme dei social media riguardo all'arresto di un certo numero di dipendenti dell'Eipr, che pregiudicano i risultati delle indagini condotte dalle autorità giudiziarie egiziane al riguardo, il ministero degli Affari esteri ha affermato il rifiuto di qualsiasi tentativo di influenzare le indagini condotte dalla Procura nei confronti di cittadini egiziani che sono stati accusati", ha detto Ahmed Hafez, portavoce del ministero. (segue) (Cae)