Egitto: ministero Esteri, notizie errate su detenzione membri Ong diritti umani (2)

- "Lo Stato egiziano rispetta i principi dello stato di diritto e dell'uguaglianza. La libertà del lavoro civile è garantita dalla Costituzione e dalle leggi egiziane e il lavoro in qualsiasi dominio deve essere svolto come regolato dalle leggi e da coloro che le violano devono essere ritenuti responsabile", ha aggiunto Hafez. Il portavoce del ministero ha affermato, inoltre, che "nessuna categoria di individui gode dell'immunità per lavorare in un campo specifico", sottolineando la necessità di rispettare i principi di sovranità nazionale e di non interferenza negli affari interni, come previsto dal diritto internazionale che governa i rapporti tra gli Stati. (Cae)