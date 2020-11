Usa: Pompeo ad "Al Arabiya", fiducioso su nuovi accordi tra Stati arabi e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, in un'intervista all'emittente satellitare "Al Arabiya" si è detto fiducioso che altri Paesi arabi possano raggiungere accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele. "Sono molto fiducioso che altre nazioni (arabe) si uniscano a ciò che hanno fatto Emirati, Bahrein e Sudan e riconoscano il giusto posto di Israele tra le nazioni", ha detto Pompeo. Washington si impegnerà ulteriormente per raggiungere la pace nella regione, ha aggiunto il capo della diplomazia. Lo scorso 15 settembre, in seguito alla mediazione degli Stati Uniti, Israele ha firmato gli Accordi di Abramo che sanciscono l'avvio delle relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, è stata firmata un'intesa analogo tra Israele e Bahrein. (Res)