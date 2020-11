Roma: arrestati quattro spacciatori, controlli carabinieri tra Prati e centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito dei servizi antidroga a Roma. A San Pietro sono finiti in manette un 30enne del Gambia senza fissa dimora e una 62enne del Messico, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati sorpresi mentre contrattavano uno scambio di droga in via Asmara. I carabinieri hanno accertato che la donna stava per acquistare 20 dosi di marijuana dal 30enne, per poi rivenderle a sua volta a un suo conoscente. Interrotta la trattativa e bloccati i due, i militari hanno recuperato e sequestrato la droga e 100 euro in contanti. (segue) (Rer)