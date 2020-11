Roma: arrestati quattro spacciatori, controlli carabinieri tra Prati e centro storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ponte Sisto, invece, è stato bloccato un 39enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti, mentre cedeva alcune dosi di marijuana a un giovane, identificato e segnalato, quale assuntore. Nelle tasche dello spacciatore sono state trovate altre dosi della stessa sostanza e denaro contante. Infine in via Latina, in zona centro, è finito in manette un 19enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di hashish a un coetaneo. La successiva perquisizione a casa del giovane spacciatore, poco distante, ha permesso ai carabinieri di rinvenire, nella sua camera da letto, altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I primi tre spacciatori sono trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (Rer)