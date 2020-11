Viabilità: Di Egidio (Iv), voragine all'Appio Latino, Roma sprofonda e Raggi pensa a tweet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta ieri una voragine in via Alfredo Baccarini nel quartiere Appio Latino di Roma. In una nota Luca Di Egidio, consigliere di Italia viva del Municipio Roma VII, spiega: "Strada chiusa, bus deviati, traffico in tilt, disagi per cittadini e attività commerciali. Roma sprofonda e Raggi continua a fare tweet di inaugurazioni e presunti risultati raggiunti. Nessuno si preoccupa della manutenzione delle nostre strade. Come è possibile - chiede Di Egidio - che nello stesso quartiere, dopo via Macedonia, via Orvieto, via Ughelli, villa Lazzaroni continuino ad aprirsi maxi voragini? È stato fatto un controllo delle perdite idriche e dei cedimenti del manto stradale? Quanto dovranno aspettare i cittadini e le attività commerciali questa volta per tornare alla normalità? Ho presentato un'interrogazione urgente - conclude - per chiedere di intervenire subito e riaprire la strada quanto prima. Non possono essere sempre i romani a rimetterci". (Com)