Maltempo: Coldiretti, gravi danni in agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo con violenti temporali - prosegue la Coldiretti - arriva dopo un lungo periodo di assenza di precipitazioni nel mese di novembre, che tradizionalmente è il più piovoso dell’anno, con gli invasi vuoti nel Mezzogiorno, dove in Basilicata negli invasi si segnala un deficit di oltre 47 milioni sull’anno scorso mentre segna il profondo rosso la situazione idrica in Puglia, i cui bacini trattengono ormai meno di 47 milioni di metri cubi, con un deficit di oltre 76 milioni sul 2019 secondo l’Anbi. In difficoltà anche il Nord dove continua a splendere il sole ed il fiume Po ha lo stesso livello idrometrico della scorsa estate ed inferiore di due metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo il monitoraggio della Coldiretti al ponte della Becca dove è sceso ad un livello idrometrico di -2,57 metri, come all’inizio del mese di agosto. Ma tutti i principali corsi d’acqua - precisa la nota - presentano un deficit idrico rispetto allo scorso anno, dall’Emilia-Romagna al Veneto, dalla Toscana al Lazio. (segue) (Com)