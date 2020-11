Medio Oriente: Pompeo, stiamo creando alleanza per contrastare l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione statunitense sta costruendo un'alleanza con altri Paesi del Medio Oriente per impedire a Teheran di destabilizzare la regione. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, in un'intervista all'emittente "Al Arabiya", in occasione del suo tour in Europa e in Medio Oriente. Washington porterà avanti i suoi sforzi per la pace nella regione e continuerà a difendere i propri interessi e i propri alleati nella regione, ha aggiunto. Evidenziando che altri paesi della regione firmaranno degli accordi di pace con Israele, Pompeo ha rivelato: "Stavamo cercando di concretizzare la pace tra palestinesi e israeliani, ma la loro leadership (Ramallah) ha rifiutato". Per quanto riguarda il fascicolo iracheno, Washington sta cercando di stabilizzare il Paese, ha detto Pompeo, aggiungendo che "gli iracheni hanno mostrato il desiderio di non essere subordinati all'Iran". Inoltre, il capo della diplomazia di Washington ha chiarito che la presenza delle forze statunitensi sul suolo iracheno mira a sostenere il governo di Mustafa al-Kadhimi.(Res)