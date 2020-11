Covid: Campidoglio, istituito numero verde riservato ad assistenza anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova squadra che mettiamo al fianco delle persone anziane della città rappresenta per questa amministrazione un servizio fondamentale - dichiara l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì -. Vogliamo che le persone anziane si sentano concretamente sostenute, accolte, ascoltate e supportate nelle loro esigenze specifiche. Vogliamo essere al loro fianco dal punto di vista dell'assistenza sociosanitaria, ma anche dal punto di vista emotivo, per contrastare il rischio di isolamento, difficoltà quotidiane e solitudine. Ringrazio il Dipartimento Politiche Sociali e tutti coloro che contribuiranno al servizio". (segue) (Com)