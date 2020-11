Covid: Campidoglio, istituito numero verde riservato ad assistenza anziani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'impegno di protezione verso le persone che per età, patologie croniche e rischio di isolamento rappresentano una categoria fortemente a rischio, questo canale di comunicazione riservato permetterà agli anziani in difficoltà di entrare immediatamente in contatto con gli operatori a loro dedicati. Le domande saranno prese in carico attraverso un sistema informatico di gestione delle richieste e in funzione dei bisogni rilevati. L'azione, portata avanti sotto la regia del dipartimento Politiche sociali in raccordo con i servizi sociali dei Municipi e in rete con Protezione civile, Farmacap ed enti operanti sul territorio cittadino, si svilupperà attraverso interventi mirati e personalizzati. Tra questi, la distribuzione di generi di prima necessità e farmaci a domicilio, così come altri percorsi di presa in carico necessaria in base ai bisogni di ciascuno, tra cui informazione, tele-compagnia e tele-assistenza per supporto psicologico e sociale. (Com)