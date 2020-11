Governo: Orlando (Pd), mi auguro che Forza Italia voti sì a scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, si è augurato che Forza Italia voti sì al nuovo scostamento di bilancio. “Non si tratta di discutere con Forza Italia, ma con tutta l’opposizione”, ha aggiunto il parlamentare ospite a “Il caffè della domenica”, su Radio24, “noi abbiamo provato a fare questo, dall’opposizione sono venute risposte molto diverse. Forza Italia si resa disponibile ad una interlocuzione - vediamo se questa interlocuzione avrà sviluppi -, Lega e Fratelli d’Italia hanno assunto invece posizioni molto conflittuali, al limite dello scontro frontale. Non abbiamo scelto noi gli interlocutori, gli interlocutori sono il frutto della dialettica politica”. Secondo l’esponente democratico, “è paradossale che mentre si contesta il fatto che gli aiuti non sono sufficienti, che le risorse disponibili non sono abbastanza per aiutare le imprese e le famiglie, poi ci si sottragga alla responsabilità di votare lo scostamento di bilancio”. (Rin)