Ue: Orlando (Pd), ministeri non funzionali a gestire passaggio Recovery fund

- Non c’è un ritardo del nostro Paese rispetto agli altri nella presentazione del Recovery plan. Lo ha affermato il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite a “Il caffè della domenica”, su Radio24. “Non credo, però”, ha proseguito il deputato del Pd, “che i ministeri - la loro struttura, il loro assetto - siano esattamente funzionali ad un passaggio come quello che abbiamo di fronte. Non servono solo giuristi, ma anche ingegneri ed economisti, per rendere più rapida la progettazione. Su questo mi sembra che non ci sia molta attenzione”. Orlando ha concluso: “Secondo la nostra Costituzione, l’assunzione di coordinamento spetta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Se ritardi ci sono - e non credo che ce ne siano - sta a lui dettare la tabella di marcia”. (Rin)