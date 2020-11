Ue: Orlando (Pd), governo indebolito ha più difficoltà a individuare priorità su uso Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery fund ha ragione il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, quando parla di qualcuno che vuole colpire l’esecutivo. Lo ha sottolineato, in merito all’uso dei fondi europei, il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite a “Il caffè della domenica”, su Radio24. “Un governo indebolito ha più difficoltà ad individuare delle priorità”, ha spiegato il parlamentare del Pd, “e quindi ha più propensione ad utilizzare le risorse della spesa per creare in qualche modo un clima meno acceso, invece di orientare le risorse verso una direzione strategica. Quella di Amendola - ha concluso Orlando - è una considerazione che io ho fatto diversi mesi fa”. (Rin)