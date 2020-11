Arabia Saudita-Usa: Al-Jubeir a "Cnn", le relazioni sono bipartisan e forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita considererà sempre gli Stati Uniti un Paese amico, indipendentemente dal fatto che un repubblicano o un democratico sia al potere. Lo ha detto il ministro di Stato per gli Affari esteri dell'Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn". Al-Jubeir ha affermato che il presidente eletto Joe Biden è al Senato da 35 anni, ha una straordinaria esperienza ed è stato vicepresidente per otto anni. "Non mi aspetto di vedere alcun cambiamento importante in termini di politica estera statunitense. Gli Stati Uniti sono una potenza globale con interessi globali", ha aggiunto. Al Jubeir ha spiegato che l'Arabia Saudita ha "un rapporto bipartisan con gli Stati Uniti, e con ogni decennio che passa, questo rapporto è diventato più forte, più lontano e più profondo". (segue) (Res)