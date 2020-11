Arabia Saudita-Usa: Al-Jubeir a "Cnn", le relazioni sono bipartisan e forti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha spiegato che l'Arabia Saudita discuterà qualsiasi possibile nuovo accordo nucleare iraniano con gli alleati della Casa Bianca. "Qualsiasi accordo dovrebbe includere un'estensione delle disposizioni sulla scadenza, l'espansione del meccanismo di ispezione, la gestione del terrorismo, la gestione del programma di missili balistici. Vogliamo assicurarci che l'Iran non possa mai ottenere un'arma nucleare. Vogliamo assicurarci che l'Iran cambi il suo comportamento aggressivo e il suo sostegno al terrorismo", ha aggiunto. Inoltre, ha fatto sapere che la possibile designazione degli Houthi come un'organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti sarebbe un passo essenziale per limitare l'azione degli Houthi nello Yemen. "Crediamo che questo (la designazione degli Houthi come organizzazione terroristica) aumenterebbe la pressione su di loro affinché si presentino al tavolo dei negoziati e trovino una soluzione politica. Possiamo far passare lo Yemen dallo stato di guerra allo stato di ricostruzione", ha concluso. (Res)