Viabilità: su A9 Lainate-Como-Chiasso chiusure notturne tra il 25 e il 27 novembre

- Autostrade informa in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21.00 di mercoledì 25 alle 5.00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e l'allacciamento con la A59 tangenziale di Como, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, proseguire su via Cecilio, via Pasquale Paoli, sulla sp35 e, infine, sulla sp27, con rientro sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco; nelle due notti consecutive di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con orario 21.00-5.00, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Chiasso/Svizzera. In alternativa si consiglia di percorrere la sp17 verso Chiasso; dalle 21.00 di giovedì 26 alle 5.00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como/Chiasso ed è diretto verso Milano. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, si potrà uscire allo svincolo di Legnano e invertire il senso di marcia in direzione di Milano; in ulteriore alternativa, si potrà percorrere la A36 Pedemontana Lombarda e immettersi sulla A8 in direzione del capoluogo lombardo. (Com)