In Italia è urgentissima la definizione di una legge sulle lobby perché l'interlocuzione tra imprese e rappresentanze di interessi non è il demonio, ma va fatta alla luce del sole. Lo ha osservato in merito al Recovery fund il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite a "Il caffè della domenica", su Radio24.