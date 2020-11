Covid: Ippolito (Spallanzani), risultati promettenti finora su vaccino Reithera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino Spallanzani-Reithera "sviluppato e prodotto interamente in Italia, completa in questa settimana l'arruolamento dei volontari anziani della fase 1 ed è in corso di definizione lo sviluppo delle fasi ulteriori. I risultati finora ottenuti sono promettenti e sicuramente appena possibile saranno resi disponibili". Lo ha detto il direttore generale dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e componente del COmitato tecnico scientifico nazionale, Giuseppe Ippolito, in un'intervista al Corriere della Sera.(Rer)