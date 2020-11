Calabria: Orlando (Pd), non può essere Salini a decidere quali parlamentari escludere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non può essere l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, a decidere sulla base delle opinioni di un parlamentare quali parlamentari escludere. Lo ha evidenziato il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite a “Il caffè della domenica”, su Radio24, in merito all’esclusione dalla trasmissione “Titolo V” del presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, per le sue dichiarazioni sulla sanità in Calabria e sull’ex presidente della Regione, Jole Santelli, deceduta qualche settimana fa. “Questo mi sembra fuori dal mondo”, ha concluso il deputato democratico, “anche se Morra ha detto delle cose assolutamente sbagliate”. (Rin)