Regno Unito: ministro Finanze Sunak, "nessun ritorno all'austerità" in revisione della spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito non intende "tornare all'austerità" nella revisione delle spese di bilancio che sarà presentata mercoledì 25 novembre. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak in un'intervista all'emittente televisiva "Sky News". "Quello che vedrete sarà un aumento della spesa pubblica per i servizi pubblici giornalieri e piuttosto significativo, dopo l'aumento che abbiamo avuto lo scorso anno", ha detto Sunak non negando un possibile tetto salariale a milioni di lavoratori del settore pubblico aggiungendo che le decisioni saranno prese "nel contesto del clima economico più ampio". "Penso che sarebbe giusto pensare anche a cosa sta succedendo con i salari, con i posti di lavoro, con l'orario, in tutta l'economia quando pensiamo a quale sia la cosa giusta da fare nel settore pubblico", ha chiarito il ministro sulla questione salari dopo le critiche dei sindacati della pubblica amministrazione. Sunak dovrebbe presentare mercoledì un pacchetto dal valore di 3 miliardi di sterline (circa 3,3 miliardi di euro) di nuove spese a sostegno del sistema sanitario nazionale. (Rel)