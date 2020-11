Business news: Libia, francese Total e Noc discutono aumento della produzione e degli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libyan National Oil Corporation (Noc) ha dichiarato di aver discusso con la compagnia francese Total di aumentare la produzione di petrolio e gas e di espandere gli investimenti della compagnia francese in Libia. La Noc ha dichiarato in una nota di aver discusso con Total "degli sforzi instancabili della società per aumentare la capacità di produzione e aumentare i tassi di produzione ai massimi livelli". "E' stato anche discusso il desiderio di Total di espandere la propria base di investimenti in Libia", si legge nella nota. A sua volta, la società francese ha affermato che Stephane Michel, presidente in Medio Oriente e Nord Africa della Total Exploration and Production, ha espresso in un incontro online con il presidente della compagnia libica, Mustafa Sanallah, la disponibilità dell'azienda "a fornire supporto e costruire ponti di cooperazione con il suo partner strategico". (Lit)