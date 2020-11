Business news: Egitto, per Fmi economia ha registrato prestazioni migliori del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari del Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità egiziane hanno raggiunto un accordo sulla prima revisione del programma economico dell'Egitto sostenuto dallo “stand-by arrangement” da 5,2 miliardi di dollari dell’Fmi. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Istituto, al termine di una missione virtuale che si è svolta dal 4 al 15 novembre. L’accordo dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Fmi, previsto nelle prossime settimane. Dopo l'approvazione, verranno messi a disposizione dell'Egitto ulteriori 1,6 miliardi di dollari statunitensi. “L'economia egiziana ha registrato prestazioni migliori del previsto, nonostante la pandemia. Le misure di contenimento, sostenute dall'efficace gestione delle crisi da parte delle autorità, e la forte attuazione del loro programma politico hanno contribuito a mitigare gli effetti della crisi”, si legge nella relazione. Dopo aver registrato un tasso di crescita del 3,6 per cento nell’anno fiscale 2019/2020, la crescita dovrebbe raggiungere il 2,8 per cento nell’anno fiscale corrente (2020/21), con una modesta ripresa in tutti i settori, eccetto il turismo, poiché la pandemia continua a bloccare i viaggi internazionali. I rischi legati alla pandemia esistono ancora alla luce della seconda ondata globale di casi di Covid-19. (Cae)