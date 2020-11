Africa: imprese e innovazione digitale, verso un nuovo hub tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta da remoto dal 9 all'11 novembre 2020 l'"Italy Africa Business Week", il principale forum economico e commerciale tra l'Italia e 54 paesi del continente africano. Nel corso dei numerosi panel tenutisi durante la tre giorni di quest'anno la discussione si è concentrata sulle economie sostenibili, l'impatto del Covid e le nuove opportunità di cooperazione tra Italia e Africa. In particolare, durante il panel su startup, tecnologia, innovazione e imprenditorialità, presieduto dalla professoressa della John Cabot University Ieva Jākobsone Bellomi, esperta di mercati in via di sviluppo, è emerso come l'Africa abbia le potenzialità per configurarsi come altra grande potenza tecnologica accanto a Usa e Cina, grazie alla forte presenza di giovani imprenditori già attivi negli hub tecnologici africani. All'incontro hanno preso parte rappresentanti della Banca mondiale, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e professionisti e imprenditori provenienti da Italia, Kenya, Mali, Burkina Faso e Senegal. I relatori hanno tracciato un parallelismo tra la rapida ascesa della Cina, la quale in soli due decenni è riuscita ad affermarsi come superpotenza nell'ambito dell'Intelligenza artificiale, e le spinte all'innovazione che oggi provengono dall'Africa. La Banca Mondiale, in collaborazione con l'Unione Africana, si è impegnata a rafforzare l'infrastruttura e le competenze digitali in tutto il continente, colmando i gap che, come è stato segnalato, rallentano il processo tecnologico. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale ha segnalato come già la tecnologia blockchain sia sta impiegata per l'ecosistema agricolo attraverso il progetto africano "Agroplexi".Sul versante italiano, è stato rilevato come le aziende del Bel Paese abbiano grandi opportunità proprio nel campo del trasferimento tecnologico e dell'istruzione universitaria, soprattutto per il bacino Stem. (Res)