Guatemala: proteste contro tagli in legge di bilancio, incendiato palazzo del Congresso

- Migliaia di persone sono scese in strada ieri in Guatemala per protestare contro la legge di bilancio per il 2021 approvata questa settimana dal Congresso, che aumenta il debito pubblico e riduce i fondi per istruzione e salute. Un gruppo di persone non identificate, riferisce il quotidiano “Prensa Libre”, ha fatto irruzione nel Congresso dando fuoco all’edificio, successivamente domato dai vigili del fuoco. Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano la polizia nazionale ha fatto uso di lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La Croce rossa ha assistito 60 persone per intossicazione. L’ospedale Hospital San Juan de Dios, nella capitale, ha ricevuto almeno 14 feriti. Secondo la Procura per i diritti umani (Pdh) aumento 23 persone sono state arrestate. Il presidente Alejandro Giammattei ha condannato gli atti vandalici e ha garantito che i responsabili saranno puniti. “Ribadisco che ciascuno ha il diritto di manifestare secondo la legge. Ma non possiamo permettere atti vandalici contro proprietà pubbliche o private. Chiunque abbia dimostrato la sua partecipazione a questi atti criminali verrà punito secondo la legge”, ha scritto il capo dello stato sul suo account Twitter. Oltre a subire l'impatto della pandemia del nuovo coronavirus, il Guatemala è stato insieme ad altri paesi dell’America centrale tra i più colpiti dall’uragano Eta, che ha provocato ingenti danni materiali e umani. (Mec)