Burkina Faso: urne aperte per le elezioni generali, Kaboré cerca un secondo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della sicurezza, Kaboré è intervenuto di recente annunciando l'intenzione di istituire un centro per combattere la radicalizzazione e l'indottrinamento a fini terroristici. "Metteremo fine al terrorismo in Burkina Faso", ha dichiarato Kaboré durante un'intervista all'emittente televisiva nazionale "Rtb". Il candidato - oltre al quale corrono altri 12 candidati - si è detto convinto della necessità di sradicare l'estremismo violento implementando un piano d'azione di strategia nazionale di prevenzione. "Mi impegno a creare un centro per la lotta alla radicalizzazione e il reinserimento sociale delle giovani vittime dell'arruolamento e dell'indottrinamento terroristico", ha scritto in un rapporto ufficiale, promettendo inoltre di migliorare economicamente e socialmente le condizioni di vita dei suoi concittadini in aree che presentano forti sfide alla sicurezza. Sotto questo profilo, ha spiegato, il governo uscente intende promuovere l'attuazione di un programma di formazione professionale e sostegno finanziario per iniziative imprenditoriali da parte di persone vulnerabili. Il capo dello Stato promette anche di promuovere il dialogo sociale e l'impegno civico sul territorio nazionale, tramite il rafforzamento, la rappresentanza e la partecipazione dei cittadini e delle comunità nei processi decisionali. (segue) (Res)