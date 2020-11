Burkina Faso: urne aperte per le elezioni generali, Kaboré cerca un secondo mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2019, inoltre, Ouagadougou ha acconsentito a lanciare un'operazione congiunta con truppe francesi sul proprio territorio, l'operazione “Bourgou IV”. Annunciata dalla ministra della Difesa francese Florence Parly in occasione di una sua visita nel Paese, l'operazione è stata decisa su guida francese delle forze Barkhane a pochi giorni dal duplice attentato jihadista che aveva provocato la morte di 53 militari dell'esercito maliano e di un militare francese vicino al confine con il Niger. Entrambi gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo jihadista dello Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs). Benché il contesto sia da tempo considerato critico nella fascia saheliana, l'incremento degli attacchi registrato nel 2019 ha reso ulteriormente preoccupante la situazione nel nord del Burkina Faso, dove - secondo dati del 2019 - gli attacchi hanno provocato la morte di oltre 500 persone e provocato lo sfollamento di quasi mezzo milione di persone dal 2015. Nel tentativo di contrastare l’insicurezza nei paesi del Sahel, il 14 settembre dello scorso anno i leader dei paesi dell’Africa occidentale hanno tenuto un vertice straordinario a Ouagadougou al termine del quale hanno annunciato lo stanziamento di un miliardo di dollari per contrastare il terrorismo nella regione del Sahel. In quel momento, secondo le stime prevedevano che oltre 300 mila persone sarebbero state costrette a sfollare entro la fine del 2019, mentre in Mali oltre ai 310 mila sfollati e rifugiati allora registrati, 920 scuole sono rimaste non funzionanti alla fine dell'anno scolastico 2018-2019 nelle regioni colpite dalla crisi. (segue) (Res)