Burkina Faso: urne aperte per le elezioni generali, Kaboré cerca un secondo mandato (4)

- Le iniziative militari non hanno tuttavia stemperato i rischi e i timori dei residenti locali, mentre i continui attacchi jihadisti stanno indebolendo anche la risposta dell'esercito. Almeno 14 militari del Burkina Faso sono rimasti uccisi in un'imboscata tesa mercoledì scorso tra Beldiabe e Tin-Akoff, nel nord del Paese, in un attacco che ha lasciato inoltre otto feriti, tre dei quali in modo grave. In questo contesto, nel lanciare la sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali nella città di Bobo-Dioulasso, il capo dello Stato uscente ha promesso “pace” in un Paese minato da cinque anni dagli attacchi jihadisti. “Vengo a chiedervi altri cinque anni insieme in modo che lavoriamo per la sicurezza, la stabilità, la pace e la resilienza del popolo burkinabé”, ha detto Kaboré nel presentare il suo programma elettorale. “Abbiamo combattuto contro le avversità, gli attacchi terroristici e grandi disordini sociali. Non ci piegheremo, guideremo la lotta finché non avremo pace e vittoria per il nostro popolo”, ha aggiunto, rivendicando i “successi” conseguiti dalla sua presidenza “nonostante le avversità”. Inizialmente previsto per lo scorso 31 ottobre, l’avvio della campagna del Movimento popolare per il progresso (Mpp, al potere in Burkina Faso) è stato rinviato a causa della morte del padre di Kaboré, avvenuta lo scorso 27 ottobre. (segue) (Res)