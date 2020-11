Burkina Faso: urne aperte per le elezioni generali, Kaboré cerca un secondo mandato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di oggi sono considerate le più aperte dalla caduta dell'ex presidente Blaise Compaoré, estromesso da una rivolta popolare nel 2014 dopo essere stato al potere per 27 anni. Se Kaboré è stato capace anche di gesti simbolici forti - ad aprile ha rinunciato a quattro mesi di stipendio destinando i fondi alla lotta contro la pandemia di Covid e ha graziato 1.200 detenuti - le preoccupazioni legate alla sicurezza hanno giustificato talvolta azioni ritenute autoritarie. A maggio dello scorso anno, ad esempio, Kaboré ha rimosso i governatori di cinque delle 13 regioni del Paese considerate le più colpite dal terrorismo jihadista, mentre a gennaio il presidente uscente aveva nominato come nuovo primo ministro un ex ministro del governo Compaoré, Christophe Diabiré, dopo le dimissioni non chiarite di Paul Thieba. L'opposizione denuncia inoltre una corruzione "galoppante" nella sua amministrazione, una "forte propensione ad una gestione aziendale" del Paese, oltre che numerosi episodi di "clientelismo" ed un "impoverimento galoppante" in Burkina Faso. In vista del voto, i candidati di opposizione hanno inoltre firmato un accordo comune per sostenere un candidato unico in caso di ballottaggio: in base all’intesa, conclusa da otto candidati e dai 22 partiti dell’opposizione che li sostengono, questi daranno il loro appoggio al candidato che raggiungerà un eventuale secondo turno contro Kaboré, previsto a dicembre. “L'obiettivo comune è quello di offrire un'alternativa al popolo burkinabé”, ha spiegato Adama Sosso, vicepresidente dell’Unione per il progresso e il cambiamento (Upc), il principale partito di opposizione. (Res)