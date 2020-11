G20: si conclude oggi il summit in videoconferenza organizzato da Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi il summit del G20 organizzato per la prima volta in videoconferenza. Ieri, 21 novembre, i capi di Stato del G20 hanno sottolineato la necessità di una risposta coordinata continua alla pandemia Covid-19, soprattutto per sostenere i segmenti più vulnerabili della società, nonché la necessità di aumentare la spesa per ricerca e vaccini. “Dall'inizio della pandemia e nel tentativo di far ripartire la risposta globale, ci siamo incontrati in un vertice straordinario lo scorso marzo, dove tutti abbiamo intrapreso azioni rapide e collettive per contrastare questa crisi. Continuiamo a farlo", ha detto il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz. “La pandemia ha dimostrato che la cooperazione internazionale è il modo ottimale per superare le crisi. Dobbiamo concentrarci sui segmenti più vulnerabili. Dobbiamo fornire sostegno a tutti i paesi del mondo, perché non saremo al sicuro finché tutti non saranno al sicuro”, ha aggiunto. (segue) (Res)