G20: si conclude oggi il summit in videoconferenza organizzato da Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ad aprile, il Regno ha unito le forze con le organizzazioni internazionali e i leader mondiali per lanciare l'acceleratore Access to Covid-19 Tools (Act). Abbiamo co-guidato l'evento globale contro il coronavirus per soddisfare la carenza globale nello sviluppo e nella distribuzione di vaccini e strumenti diagnostici, a cui il Regno ha contribuito con 500 milioni di dollari", ha proseguito re Salman. Il re ha affermato che la pandemia è stata un vero test per i sistemi sanitari globali, quindi "durante la presidenza del G20, abbiamo utilizzato una serie di iniziative vitali per colmare le lacune di preparazione e risposta alla pandemia". Durante la presidenza di turno del G20, l'Arabia Saudita, "con il sostegno dei membri del G20, ha proposto l'iniziativa Access to Pandemic Tools (Apt), che mira a garantire un focus sulla preparazione e risposta sostenibili per contrastare qualsiasi futura pandemia. Non vediamo l'ora di promuovere questa discussione e attuarla durante la presidenza italiana del prossimo anno". Insieme, ha detto il re Salman, le persone possono proteggere la propria vita e il proprio sostentamento mentre si dà forma a un mondo migliore. (segue) (Res)