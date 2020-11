G20: si conclude oggi il summit in videoconferenza organizzato da Riad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto nella prima giornata dei lavori che il G20 “ha preso misure senza precedenti, che ci hanno permesso di raggiungere traguardi importanti. L'acceleratore Act è una di queste pietre miliari". Secondo Conte, investire nella sanità deve essere un imperativo morale, sociale oltre che politico per rispondere alle sfide imposte dalla pandemia di Covid-19. Per questo, ha rimarcato il presidente del Consiglio, la prossima presidenza italiana del G20, in continuità con quella saudita, intende mettere le "persone al centro" di un progetto di crescita che sia inclusivo e sostenibile. Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha dichiarato: "In Argentina, abbiamo lavorato su un approccio globale, mettendo al primo posto la protezione della vita delle persone". La cooperazione e la solidarietà sono i due elementi chiave per combattere la pandemia. "Questa non è solo una responsabilità dei governi, ma ognuno di noi, membri della comunità internazionale, per sconfiggere la pandemia", ha detto Fernandez. (segue) (Res)