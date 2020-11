G20: si conclude oggi il summit in videoconferenza organizzato da Riad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato che l'unica risposta efficace alla pandemia è quella globale coordinata basata sulla solidarietà. "Possiamo ragionevolmente aspettarci che prima della fine dell'anno sarà disponibile un vaccino, il che è totalmente senza precedenti", ha aggiunto. Tuttavia, ha proseguito Macron, "deve essere combattuta una lotta ancora più difficile: quella dell'accesso universale alle tecnologie sanitarie contro la Covid-19". La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha dichiarato: “Una sfida globale, che è ciò che è senza dubbio la pandemia, può essere superata solo con uno sforzo globale. Il G20 ha una responsabilità cruciale in questo settore. Ad esempio, abbiamo lanciato l'acceleratore Act e la sua struttura Covax. Questa piattaforma globale unica serve a promuovere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di medicinali, strumenti diagnostici e vaccini". Per il presidente russo, Vladimir Putin, il mondo sta affrontando una grave crisi economica che può essere paragonabile a quella della Grande depressione. "La portata delle sfide che l'umanità deve affrontare nel 2020 è davvero senza precedenti. L'epidemia di coronavirus, il blocco globale e il congelamento dell'attività economica hanno innescato una crisi economica sistemica che il mondo moderno probabilmente non conosceva dalla Grande depressione", ha spiegato il capo di Stato russo. (segue) (Res)