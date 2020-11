G20: si conclude oggi il summit in videoconferenza organizzato da Riad (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha dichiarato: "Vorrei esprimere la mia gratitudine al re Salman per avermi concesso il tempo di presentare l'esperienza della Corea nel rispondere alla Covid-19. All'inizio della pandemia, la Corea aveva la seconda più alta infezione da Covid-19 al mondo, ma è riuscita a superare la crisi grazie alla nostra gente, che ha prontamente collaborato con misure di controllo delle malattie infettive". Da parte sua, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha affermato che la ripresa economica inclusiva e gli sforzi collettivi sarebbero di grande aiuto per combattere le future epidemie. Per aiutare i paesi africani a ricostruire le loro economie, "l'Unione africana ha proposto diverse misure, tra cui la cancellazione del debito sotto forma di rinuncia al pagamento degli interessi e pagamenti differiti per essere preparati per il futuro", ha aggiunto. "Dobbiamo investire in finanziamenti e ricerca", ha chiarito. Infine, Ngozi Okonjo-Iweala, presidente del consiglio di amministrazione di Gavi ha dichiarato: "Solo attraverso un finanziamento adeguato per una strategia di uscita globale come l'acceleratore Act è possibile ripristinare la vitalità economica ed evitare la catastrofe nei paesi più poveri". (Res)