Usa: giudice Pennsylvania archivia causa su frode elettorale, accuse "infondate"

- Un giudice della Pennsylvania ha archiviato la causa intentata dallo staff della campagna elettorale di Donald Trump per invalidare milioni di voti per corrispondenza nello stato, dove Joe Biden ha un vantaggio di oltre 80 mila voti. Secondo il giudice Matthew Brann la causa, che si basava su accuse di irregolarità, è “infondata”. Nella sentenza si legge che “al tribunale sono stati presentati argomenti legali privi di merito e accuse speculative”. "Negli Stati Uniti d'America, questo non può giustificare la privazione del diritto di voto di un singolo elettore, per non parlare di tutti gli elettori del suo sesto stato più popolato", ha scritto il giudice. (Nys)